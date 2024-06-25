Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaştı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile resmi görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaştı
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25 Haziran 2024 18:33
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ortasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Bu doğrultuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, tecrübeli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulübün, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile bonservis konusunda görüşmelere başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 16 maaça çıkan Çağlar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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