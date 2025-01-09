Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 20. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi S Sport ve Bilyoner TV canlı yayınlayacak.



Karşılaşmayı Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.



FENERBAHÇE, YENİLGİ SERİSİNE SON VERDİ



Anadolu Efes'i 84-76 mağlup edip 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Fenerbahçe Beko, 18. maçında 11. galibiyetini alarak ilk 6 içindeki yerini korudu.



19 haftada 3 kez kazanan ALBA Berlin ise ligde son sırada bulunuyor.



Ligin 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 90-88 yenen ALBA Berlin, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmadan da yenik ayrıldı.



FENERBAHÇE, ALBA'YI SON 5 MAÇTA YENDİ



İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Fenerbahçe Beko 9 galibiyet alırken, ALBA Berlin ise 4 maçta sevinen taraf oldu.



Sarı-lacivertliler, rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakayı da kazanmayı başardı.



JASIKEVICIUS: "DİKKAT; BAYERN'İ YENİP GELİYORLAR"



Sarunas Jasikevicius, Alman ekibin kendi liginde aldığı Bayern galibiyetinin önemine dikkati çekti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, rakibin geçiş oyunlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.



Rakibin topsuz perdelemelerine konsantre olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "ALBA Berlin'in kendi ligindeki Bayern galibiyeti, onlar için büyük bir geri dönüş oldu. Her zaman olduğu gibi, Alba'ya karşı en önemli noktalar geçiş hücumu savunmaları ile hareketli oyunlarına odaklanmak ve hücumlarda daha çok topsuz perdelemelerine dikkat etmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.



GUDURIC: "EVİMİZİ KORUMALIYIZ"



Sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden Marko Guduric de ALBA Berlin'in koşmayı seven bir takım olduğunun altını çizdi.



Alman ekibinin hücumda topu iyi paylaştığına dikkati çeken Guduric, şunları söyledi:



"Onlara karşı yapmamız gereken, geçen maçtaki performansımızı göstermeye çalışmak, kendi oyunumuza, savunmamıza odaklanmak ve en önemlisi maçı kazanıp evimizi korumak olmalı."



