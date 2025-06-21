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Fenerbahçe Beko'nun derbi faturası

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka serisindeki ikinci maçın ardından TBF, Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

calendar 21 Haziran 2025 11:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'nun derbi faturası
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne 230 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 230 bin lira para cezası uyguladı.


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