Fenerbahçe Beko, Jarell Eddie'yi transfer etti

Fenerbahçe Beko yeni sezon öncesi bir transferi daha resmen açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko, Jarell Eddie'yi transfer etti
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27 Temmuz 2020 18:59
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör Jarell Eddie ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Jarell Eddie'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde son olarak İspanya'nın UCAM Murcia takımında forma giyen 2.01 metre boyundaki 1991 doğumlu oyuncu, Atlanta Hawks ile profesyonel kariyerine adım attı.

Amerika kariyerinin ardından 2018 yılında Avrupa'ya gelen Eddie, Fransa'nın Strasbourg takımında forma giydikten sonra İspanya'ya geçti.



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