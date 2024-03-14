Fenerbahçe Beko'dan Valencia karşısında yeni rekor!

THY EuroLeague 29. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Valencia ile karşılaştı.



Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı sarı lacivertli takım 118-88 kazandı.



Fenerbahçe Beko, 24 üç sayı isabeti ile THY EuroLeague rekorunu kırdı. Ayrıca, sarı lacivertli takım attığı 118 sayıyla da EuroLeague'de en fazla skor yaptığı maçını oynadı.



Sarı lacivertli takım bu sonuçla ligde 18. galibiyetini aldı. Valencia ise 16. kez mağlup oldu.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Aare Halliko (Estonya)



Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Dorsey 28, Hayes-Davis 21, Noua 7, Sertaç Şanlı, Motley 8, Wilbekin 20, Tarık Biberovic 12, Guduric 8, Sestina 6, Papagiannis 2, Madar 2



Valencia Basket: Jones 7, Pangos 6, Anderson 12, Inglis 10, Davies 18, Harper 12, Puerto 3, Reuvers 6, Pradilla 7, Lopez-Arostegui 2, Jovic, Ojeleye 5



1. Periyot: 22-19



Devre: 57-37



3. Periyot: 85-61





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