Fenerbahçe Beko'dan büyük operasyon: Bjelica!

Fenerbahçe Beko, Golden State Warriors ile NBA şampiyonluğu yaşayan eski yıldızı Nemanja Bjelica'ya teklifini iletti.



Yunanistan'dan SDNA'nın haberine göre; Fenerbahçe Beko ile EuroLeague MVP ödülünü kazanan Nemanja Bjelica'ya ilk teklif iletildi. Fenerbahçe'nin bir süredir Nemanja Bjelica ile yakın temaslarını sürdürdüğü ve Sırp yıldızı ikna etmeye yakın olduğu da vurgulandı.



İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Fenerbahçe Beko, 34 yaşındaki Nemanja Bjelica'ya 2 yıl ve 2.6 milyon Euro'luk bir sözleşme teklif etti. Warriors ile 1 yıl daha sözleşme uzatma opsiyonu bulunan Bjelica'nın şu an Sırbistan Milli Takımı ile kampta olduğu ancak Dimitris Itoudis'in varlığından ötürü bu transfere sıcak baktığı da vurgulandı.



2015'TE FENERBAHÇE İLE İLKLERİ YAŞADI



2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Nemanja Bjelica, 2015'te NBA'ya gitti. NBA'da bugüne kadar Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors için oynadı.



Bjelica, 2015 EuroLeague sezonunda ilk kez Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'nun en önemli yıldızı konumundaydı ve MVP ödülünü kazanmıştı.



GOLDEN STATE WARRIORS'TAKİ İSTATİSTİKLERİ



Geçen sezon Golden State Warriors için 86 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, 16.1 dakikada yüzde 36.2 üçlük oranıyla 6.1 sayı, 4.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı.





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