Fenerbahçe Beko, Armani Milano'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague 28. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.



Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.



Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 27 maçta aldığı 18 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.



İtalyan takımı ise 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.



MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?



Sarunas Jasikevicius: "Milano, özellikle kısa beşleri kullanmaya başladığı dönemden itibaren çok iyi basketbol oynuyor. Özellikle dış şut kullanabilen beş oyuncuyla birlikte oynadıklarında onları savunmak çok zor. Bu nedenle üç sayı çizgisinin gerisini savunabilmek büyük önem taşıyor. Fakat bu karşılaşmanın sonucuna etki edecek noktaların kolay sayılar, hızlı hücumlardan bulunacak basketler, ribaundlar ve faul çizgisinden üretilecek sayılar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çok zorlu bir görev bizi bekliyor."



Marko Guduric: "Bu haftanın ikinci EuroLeague karşılaşmasına çıkıyoruz. Kesinlikle bizim için çok önemli bir maç olacak. Rakibimiz bize karşı İstanbul'da bizim açımızdan çok kötü geçen bir maçı kazanmıştı ve bu da bize bu karşılaşma için ekstra motivasyon sağlıyor. Bu müsabakaya en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Ve galibiyete giden yolda en kritik noktanın takım savunmamız olacağını düşünüyorum."



