Fenerbahçe ayrılık için izin verdi!

Fenerbahçe yönetimi, takımda düşünülmeyen Samet Akaydin'a transfer görüşmeleri yapması için izin verdi. İşte detaylar...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ayrılık için izin verdi!
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22 Ocak 2025 11:23
Fenerbahçe'de performansı eleştirilen Samet Akaydin için karar verildi.

Lincoln Henrique ile kiralık olarak yollarını ayıran Fenerbahçe, Samet Akaydin'i de takımdan gönderecek.

TRANSFER İÇİN İZİN VERİLDİ

Performansıyla tartışma konusu olan 30 yaşındaki stopere transfer görüşmeleri yapması için izin verildi. Milli futbolcu, kısa süre içinde yeni adresini belirleyecek.

30 yaşındaki savunmacı, 2023 yılında 3,7 milyon euroya Adana Demirspor'dan transfer edildi. Bu sezon Fenerbahçe formasını 7 kez terleten Samet Akaydin, 1 gol kaydetti. 

 
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