Fenerbahçe, Avrupa'da 274. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde 390 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 38. sınav
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 38. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 55 gol attı, kalesinde 45 gole engel olamadı.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde 390 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 38. sınav
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 38. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 55 gol attı, kalesinde 45 gole engel olamadı.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 82
| 42
| 23
| 17
| 119
| 80
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 37
| 14
| 11
| 12
| 55
| 45
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Avrupa Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 273
| 109
| 55
| 109
| 373
| 390
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