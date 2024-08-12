Fenerbahçe, Avrupa'da 274. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 273 karşılaşmada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe, Avrupa'da 274. kez sahne alacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2024 13:36
Son güncelleme 12 Ağustos 2024 13:39
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde 390 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 38. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 38. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 55 gol attı, kalesinde 45 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 37

 14

 11

 12

 55

 45
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 273

 109

 55

 109

 373

 390
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery