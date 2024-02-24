Fenerbahçe attı, ofsayt bayrağı kalktı

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 45. dakikasında Fenerbahçe'nin Dzeko ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Tadic'in şutunda çizgi üzerinde topa dokunan Edin Dzeko'nun vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.
Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazına rağmen hakem Cihan Aydın, VAR ile görüştü ancak karar değişmedi ve gol geçersiz sayıldı.
Tadic'in şutunda çizgi üzerinde topa dokunan Edin Dzeko'nun vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.
Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazına rağmen hakem Cihan Aydın, VAR ile görüştü ancak karar değişmedi ve gol geçersiz sayıldı.
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