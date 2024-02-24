Fenerbahçe attı, ofsayt bayrağı kalktı

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 45. dakikasında Fenerbahçe'nin Dzeko ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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Fenerbahçe attı, ofsayt bayrağı kalktı
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24 Şubat 2024 19:52
Son güncelleme 24 Şubat 2024 20:08
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 45. dakikasında Fenerbahçe'nin Dzeko ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Tadic'in şutunda çizgi üzerinde topa dokunan Edin Dzeko'nun vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazına rağmen hakem Cihan Aydın, VAR ile görüştü ancak karar değişmedi ve gol geçersiz sayıldı.






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