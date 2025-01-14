Fenerbahçe anlaşma sağlayamadı: Diego Carlos

Fenerbahçe'nin Diego Carlos transferi için Aston Villa ile anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe anlaşma sağlayamadı: Diego Carlos
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14 Ocak 2025 16:34
Son güncelleme 14 Ocak 2025 16:53
Kış transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde istediği sonucu alamadı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için Aston Villa ile anlaşma sağlayamadı.

ASTON VILLA KABUL ETMEDİ

Haberde İngiliz ekibinin, sarı lacivertli takımın yaptığı son teklifi de kabul etmediği belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin dışında birçok kulübün 31 yaşındaki stoperle ilgilendiği ifade edildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa'da 17 maça çıkan tecrübeli savunmacı, toplam 1403 dakika süre aldı. 

 
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