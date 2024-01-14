Fenerbahçe Alagöz Holding'den 126 sayılık galibiyet!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 126-67 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding'den 126 sayılık galibiyet!
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14 Ocak 2024 17:25
Son güncelleme 14 Ocak 2024 17:45
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 126-67 mağlup etti.

Bu sezon ligde yedinci kez 100 sayı barajını aşan Sarı Lacivertliler, 19'da 19 yaparak zirvedeki yerini korudu. 
 Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Benhür İrcel, Mustafa Çeltiker

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 23, Sena Işık 12, Betül Kutlu 15, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 14

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sudenur Akarpa 5, Sevgi Uzun 6, Duygu Özen 1, Selin Rachel Gül 6, İdil Saçalır 16, Alperi Onar 3, Anderson 6, Milic 28, Tilbe Şenyürek 30, Ayşe Yılmaz 2, Laksa 23

1. Periyot: 12-34

Devre: 26-70

3. Periyot: 48-96

 

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