Fenerbahçe, 10 dakikada geri döndü!

Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Göztepe karşısında 55. dakikada 3-1 öne geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 10 dakikada geri döndü!
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26 Ocak 2025 20:26
Son güncelleme 26 Ocak 2025 20:27
Fenerbahçe, Göztepe ile oynadığı maçın ikinci yarısının ilk 10 dkaikasında bulduğu gollerle 3-1 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk dakikasında Göztepe savunmasının hatası sonrası Youssef En-Nesyri ile 1-1'i buldu.

Fenerbahçe'de 53. dakikada soldan kazanılan korneri Filip Kostic kullandı. Kostic'in ortasında En-Nesyri bu kez kafayla topu ağlara gönderdi ve takımı 2-1 öne geçirdi.

55. dakikada ise sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, doğrudan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.

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