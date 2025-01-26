Fenerbahçe, 10 dakikada geri döndü!

Fenerbahçe, Göztepe ile oynadığı maçın ikinci yarısının ilk 10 dkaikasında bulduğu gollerle 3-1 öne geçti.
Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Fenerbahçe, ikinci yarının ilk dakikasında Göztepe savunmasının hatası sonrası Youssef En-Nesyri ile 1-1'i buldu.
Fenerbahçe'de 53. dakikada soldan kazanılan korneri Filip Kostic kullandı. Kostic'in ortasında En-Nesyri bu kez kafayla topu ağlara gönderdi ve takımı 2-1 öne geçirdi.
55. dakikada ise sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, doğrudan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.
Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Fenerbahçe, ikinci yarının ilk dakikasında Göztepe savunmasının hatası sonrası Youssef En-Nesyri ile 1-1'i buldu.
Fenerbahçe'de 53. dakikada soldan kazanılan korneri Filip Kostic kullandı. Kostic'in ortasında En-Nesyri bu kez kafayla topu ağlara gönderdi ve takımı 2-1 öne geçirdi.
55. dakikada ise sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, doğrudan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.