Fatih Terimli Al Shabab, sezonu üç puanla tamamladı!

Suudi Arabistan Pro Lig'in son hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Fayha'ya konuk oldu.
Al Majma'ah Sports City Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Al Shabab, 2-0 kazandı.
Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 9'da Giacomo Bonaventura ile dakika 85'te Cristian David Guanca kaydetti.
Bu sonucun ardından Al Shabab, ligi 60 puanda 6. sırada tamamladı. Al Fayha ise 36 puanda 13.sırada tamamladı.
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