FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASINDAN; "SOKAK KABADAYISI"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından olaylı derbi ile ilgili konuştu ve Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "sokak kabadayısı" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.Ali Koç'un "Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı... Üste çıkmak için had aşmak ve sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak, bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor, umarım yanılmıyorumdur." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin derbinin ardından resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Fatih Terim ve Hasan Şaş için "sokak kabadayısı" ifadeleri kullanılmıştı.Fenerbahçe'nin açıklamasında TFF'ye çağrıda bulunularak, "Herhangi bir müsabakada, bir teknik direktör veya yardımcısının, maç esnasında spor ruhundan uzak adeta bir sokak kabadayısı edasıyla hareket etmesine rağmen hakemin bir değil birden çok defa yapacağı ikazlar ve sonunda alacağı kararlar bu kişilere dün akşam maalesef uygulanamamıştır. Bu imtiyazlı kişilere gerekli yaptırımların uygulanamaması sonucunda da, rakip teknik direktörün ve yardımcılarının ihlalleri maçla sınırlı kalmamış, maç sonunda yayıncı kuruluş görüntülerinde de açıkça sabit olduğu üzere, rakip teknik direktör, futbolcumuz Soldado'nun kolunu sıkıp tehditler savurmuş, yardımcısı ise birçok futbolcumuza sırayla saldırma girişiminde bulunmuştur. Tüm bu olaylar, yayıncı kuruluşun görüntülerinde de çok açıkça görülmektedir. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, maç sonunda da hakemlerin kararları üzerinden olmayan bir mağduriyet yaratma çabaları da tüm kamuoyunun malumudur" ifadelerine yer verişmişti.