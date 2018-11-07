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Ndiaye: "Schalke, bizden iyi değil..."

Galatasaray'ın Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Schalke maçı sonrası konuştu. İşte Badou Ndiaye'nin sözleri...

Kaynak: Sporx.com
Ndiaye: 'Schalke, bizden iyi değil...'
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07 Kasım 2018 01:06
Galatasaray'ın Schalke'ye deplasmanda yenildiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Badou Ndiaye açıklamalarda bulundu.

Schalke mağlubiyetiyle ilgili konuşan Badou Ndiaye, "Almanya'ya galibiyet için gelmiştik. Schalke bizden iyi bir takım değil ama maçın başında yenilen gol moralimizi bozdu." dedi.

Üzgün olduklarını belirten Badou Ndiaye, "Çok üzücü, çok sinir bozucu bir durum. Dediğim gibi Schalke, bizden iyi takım değil. Kazanmak için geldik ama puansız dönüyoruz, üzgünüz." diye konuştu.

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