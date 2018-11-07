FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

BÜYÜK HATA VE ERKEN GOL

ONYEKURU HAREKETLENDİ, KALECİ SEZDİ

RODRIGUES'TEN KÖTÜ BİR VURUŞ

SCHALKE ÇOK TEHLİKELİ GELDİ

TERİM'DEN DEVRE ARASINDA HAMLE

G.SARAY 2. GOLÜ ARARKEN...

TERİM'İN HAMLELERİ SONUÇ VERMEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

D Grubu 4. hafta maçında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi Schalke 2-0 kazandı ve gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti.Schalke'ye galibiyeti getiren goller 4. dakikada Burgstaller ile 57. dakikada Uth'dan geldi.Bu sonucun ardından Schalke grupta puanını 8 yaptı ve 10 puanlı Porto'nun ardından 2. sıradaki yerini korudu. Galatasaray ile 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında yer alan Lokomotiv Moskova'nın ise puanı bulunmuyor.Galatasaray, grubun 5. haftasında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacakken, Schalke ile Porto ise, Portekiz'de kozlarını paylaşacak.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin kadrosundan tek değişikle sahaya çıktı.Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanan maçta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru ilk 11'ini sahaya sürdü.Terim, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Ömer Bayram'ın yerine Mariano'yu görevlendirdi.Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Fernando Reges ve Eren Derdiyon'un sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadığı Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Muğdat Çelik ve Sofiane Feghouli görev bekledi.Karşılaşmaya henüz ısınamamışken, Galatasaray'da bir anlık hata golle sonuçlandı. Mücadelenin 4. dakikasında defansın arkasında atılan topta Muslera'nın hatası, Schalke'nin rahat bir gol atmasına neden oldu.Schalke'de savunma arkasına atılan topta Burgstaller hareketlendi ancak Muslera ceza alanı yan çizgisine kadar gelerek topu kontrol etti. Ancak topu kontrol ettikten sonra daçıda ceza sahası çizgisi üzerine doğru kaydı ve kontrolünü kaybetti. Top Burgstaller'in önünde kaldı ve o da boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.Golün ardından oyunun kontrolünü eline alan ve bol paslar yaptıktan sonra kanatlarda dikine toplarla Schalke savunmasını rahatsız eden Galatasaray, 16. dakikada gole yaklaştı.Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın ara pasında Onyekuru savunma arkasına sarktı ama kalesini zamanında terk eden Nübel, ceza sahası yayı içinde kayarak yaptığı hamleyle tehlikeyi önledi.Garry Rodrigues, karşılaşmanın 28. dakikasında çok net bir pozisyonun içinde yer aldı ancak vuruşu yandan dışarı gitti.Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın pasında savunma arkasına sarkan Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı.1-0 önde olan Schalke, kontrolü Galatasaray'a bırakmasına rağmen kanatlardan son çizgiye indiği pozisyonlarda tehlikeler yarattı. 37. ve 38. dakikalarda ev sahibi ekip 2 net pozisyon yakaladı.Önce 37'de sağ kanattan gelişen Schalke atağında Burgstaller, yerden ceza sahası içindeki Uth'a pasını çevirdi ama onun vuruşunda Muslera köşeye iyi uzanarak gole izin vermedi.Hemen pozisonun ardından organize gelişen Schalke atağında sağ kanattan Caligiuri'nin dışarı doğru çevirdiği topa Rudy ceza sahası yayının hemen gerisinden bekletmeden vuruşunu yaptı ama top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç başında sol bek pozisyonda değerlendirdiği Martin Linnes'i 45'te kenara aldı.Martin Linnes'in yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu ve sol bekte asıl pozisyonu orası olan bir oyuncu yer almış oldu.Karşılaşmanın 2. yarısının başında etkili olmak adına daha istekli olan Galatasaray, 57. dakikasında kalesinde 2. golü gördü ve moraller bozuldu.Sol kanatta Ömer'in kaybettiği top sonrasında gelişen Schalke atağında Caligiuri, sağdan son çizgiye doğru inen Burgstaller'i gördü. O da yerden ceza sahası içinde uygun durumdaki Uth'a aktardı pasını. Müsait durumda vuruşunu yapan Uth, farkı ikiye çıkardı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan dakikalarda oyunda değişikliklerle fark yaratmak istedi ancak sarı-kırmızılılar istediği pozisyonları bulamadı.Önce etkisiz bir maç çıkaran Rodrigues'in yerine Selçuk İnan, ardından da Sinan'ın yerine Muğdat oyuna dahil olan isimler oldu.Schalke 2-0'dan sonra oyunun kontrolünü eline geçirdi ve Galatasaray'a tehlikeli pozisyon vermeyerek, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.4. dakikada ev sahibi ekip, kaleci Muslera'nın hatasından öne geçti. Ceza sahası içi sağ çapraza gelen topa açılan Muslera, Burgstaller'den önce yatarak meşin yuvarlağı tuttu. Kayarak ceza sahası dışına çıkan Uruguaylı kaleci, kart görmemek için topu bıraktı. Araya giren Burgstaller, dar açıdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.21. dakikada Embolo'nun sağdan ortasında Serdar Aziz'den seken top altıpas gerisindeki Harit'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.23. dakikada Donk'un pasıyla savunma arkasına koşu yapan Sinan Gümüş, ceza sahasına gidemeden sol çaprazdan şutunu çekti ancak top kaleci Nübel'de kaldı.27. dakikada Burgstaller'in pasında savunmadaki Mariano, Schöpf'ten önce müdahale etse de topu uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı altıpas gerisinde alan Schöpf'ün altıpas gerisinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.28. dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues ceza sahasına girer girmez şutunu attı ama top yandan auta gitti.38. dakikada Rudy'nin ceza sahası dışından şutunda Ndiaye'ye çarpan top yan direğe vurarak oyun alanına döndü.39. dakikada Rudy'nin sağdan ortasında Burgstaller'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı son anda engelledi.