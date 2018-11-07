Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Mariano, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Brezilyalı futbolcu Mariano, "Şampiyonlar Ligi zor bir seviye. Zor bir maçtı, bunu biliyorduk. Golü erken yememiz bizi etkiledi." dedi.Açıklamalarına devam eden Mariano, "Artık bu maçı kenara bırakmalıyız. Lokomotiv Moskova ve Porto maçlarına odaklanmalıyız. Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı yenmeliyiz ve şansımızı son maça taşımalıyız." ifadelerini kullandı.Lokomotiv Moskova'yı yenmeleri halinde son maçta her şeyin olabileceğinin altını çizen Mariano, "Son maçı Porto ile içeride oynayacağız ve durumumuza bakacağız." diyerek sözlerini noktaladı.