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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, Schalke'ye 2-0 kaybederek 4 puanda kalırken, gruptan çıkma yolunda işini zora soktu. İşte ihtimaller...

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?
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07 Kasım 2018 01:07
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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Schalke'ye 2-0 mağlup olurken, Porto, Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti. Grupta 4. maçlar sonunda Galatasaray 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

G.SARAY İKİ MAÇINI DA ALMALI

Galatasaray, kalan iki maçta da 6 puan alması gerekiyor. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova deplasmanı ve içerideki Porto maçını kazanması halinde, Schalke'nin son 2 maçta 1 puan almasını bekleyecek.

Galatasaray'ın gruptan çıkması için bir diğer ihtimal ise, 2 maçta 6 puan alınırken Porto 2 maçı puansız kapatacak ve temsilcimize 1 farktan daha farklı mağlup olacak.

AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya yenilmemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi garantileyecek.

Rusya'dan puansız dönülmesi durumunda ise Avrupa Ligi şansı son maçlara kalacak. Temsilcimiz, Porto'yu yenerse yine UEFA Avrupa Ligi garantilenecek ancak beraberlik durumunda ise, Lokomotiv Moskova'nın Schalke'yi mağlup etmemesini bekleyecek.

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