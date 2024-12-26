Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.
TRT Spor'un haberine göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberde Terim'in kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılacağı belirtildi.
VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI
Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.
TERİM'İN KARİYERİ
Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takımı'nı çalıştırdı.
TRT Spor'un haberine göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberde Terim'in kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılacağı belirtildi.
VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI
Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.
TERİM'İN KARİYERİ
Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takımı'nı çalıştırdı.