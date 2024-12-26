Fatih Terim, yeni takımıyla anlaştı! İstanbul'dan ayrılıyor

Teknik direktör Fatih Terim'in, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, yeni takımıyla anlaştı! İstanbul'dan ayrılıyor
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25 Aralık 2024 22:34
Son güncelleme 26 Aralık 2024 00:06
Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.

TRT Spor'un haberine göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberde Terim'in kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılacağı belirtildi.

VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI

Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

TERİM'İN KARİYERİ

Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takımı'nı çalıştırdı. 

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