Fatih Terim: 'Şampiyon olalım, sloganı buluruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın şampiyomnluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.



"8'de kapanır 18 de kapanır" sözünü hatırlatan Fatih Terim, "Allah'a şükür, '8'de kapanır, 18'de' dediğimizde mahçup olmadık. Boşa konuşmamak ve inanarak konuşmak çok önemli bir şey. Bazen olmayabilir ama genelde de söylediklerimiz tutar. Bugün sadece lideriz. İnanıyoruz ki her maçı ayrı düşünerek, sonuna kadar devam etmek en büyük dileğimiz. Onu söylediğimizde 8 puan gerideydik. İnşallah şampiyon oluruz, ondan sonra bir slogan buluruz" şeklinde konuştu.



NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ



"Sloganları ortaya çıkaran günün mana ve ehemmiyetidir, önemidir. Oradan sizin içinizden gelen bir reaksiyonu gösterirsiniz. Spontanedir. Ben öyle bekleyip taammüden, öyle böyle yapan biri değilim. Soruya öyle bir cevap verdik. Allah da bizi mahçup etti. Bu sene inancım odur ki en üstte tamamlarız. Doğru oynuyoruz, doğru koşuyoruz, daha iyi olacağız inancındayım. Ne göreceğiz bilmiyorum ama her şeye hazırlıklıyız. Hadiseler bize slogan atmaya, deyim söylemeye mecbur ederse ortaya güzel şeyler çıkar. Ümit ederim öyle olur.



Trabzonspor - Fenerbahçe maçı



"Biz kazandıktan sonra önemli her maçın sonucu. Açıkçası nasıl biterse bitsin biz bugün kazandıktan sonra çok da üzerinde düşünmüyoruz"



Takımdaki her futbolcuya ihtiyacı olduğunun altını çizen Fatih Terim: "Yoğun bir fikstürdeyiz. Burada her oyuncuya ihtiyacım var. Pozisyonu ne olursa olsun, her oyuncunun hazır olmasına, takım için yaşayıp, takım için düşünmesine ihtiyacım var. Sakatlıkların atlatılması beni çok sevindirdi. Her oyuncu, her şeye açık" dedi.