Fatih Terim: 'Eşim Fulya ile izledik, ağladık'

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli isimlerinden'teki belgeselinin yayınlanmasından hemen önce röportaj verdi., belgeselinin yayınlanmasından kısa bir süre önce Banu Yelkovan'ın Netflix adına sorduğu sorulara cevap verdi.'in global sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yer alan röportajda,'in dikkat çeken açıklamaları yer aldı."Her birine ayrı belgesel yapılabilecek birçok maçı ve hikâyeyi, dört bölümde toplamak, çok zor bir iş. Belgesel çekimleri sırasında tüm kariyerinizi ve hayatınızı bir daha yaşamak sizde nasıl duygular uyandırdı?" sorusunu yanıtlayan Fatih Terim "" ifadelerini kullandı."Sonrasında ilk izlediğinizde neler hissettiniz?" sorusunu yanıtlayan deneyimli teknik adam "" açıklamasını yaptı."Eşiniz bu mesleği yapamayacağınızı düşündüğünü ve çok yanıldığını anlattı. Teknik direktör olmaya tam olarak ne zaman karar verdiniz?" sorusuna yanıt veren Fatih Terim "" diye konuştu."Evlat, futbolcu, kaptan, hoca, eş, baba, dede, imparator… Bu sıfatlar arasında bir öncelik sıralaması yapmak zor olsa da ilk üçe hangilerini koyardınız? Bu listeye eklemek istediğiniz sıfatlar var mı?" sorusuna cevap veren Terim "" ifadelerini kullandı."Çekimlere Galatasaray teknik direktörü olarak başladınız, bambaşka bir noktada bitirdiniz. O süreci nasıl yaşadınız? Bu çekimleri nasıl etkiledi?" sorusuna da cevap veren Terim" açıklamasını yaptı.