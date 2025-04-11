Fatih Tekke'nin orta saha tercihi derbinin kaderini belirleyecek!

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Teknik direktör Fatih Tekke, maçın 11'ini kurarken orta sahada değişiklikler yapmayı hedefliyor.
Stoper tandeminde ideal ikili Savic ve Batagov şans vermesi beklenen teknik adamın, maça sağ bekte Malheiro, sol bekte ise Mustafa Eskihellaç ile başlaması bekleniyor.
MENDY KESİK YİYEBİLİR
Cezası nedeniyle oynayamayacak olan Lundstram'ın yerine Okay ve Folcarelli ile başlaması beklenen Trabzonspor'da son haftalarda gösterdiği performans sebebiyle Batista Mendy'nin maça kulübede başlaması gündemde.
10 numara pozisyonunda tam olarak bir karar vermeyen Tekke'nin Muhammed Cham ve Ozan Tufan gibi doğal adaylarının yanı sıra Visca ve Draguş'u da orada denediği belirtildi.
Teknik direktör Fatih Tekke, maçın 11'ini kurarken orta sahada değişiklikler yapmayı hedefliyor.
Stoper tandeminde ideal ikili Savic ve Batagov şans vermesi beklenen teknik adamın, maça sağ bekte Malheiro, sol bekte ise Mustafa Eskihellaç ile başlaması bekleniyor.
MENDY KESİK YİYEBİLİR
Cezası nedeniyle oynayamayacak olan Lundstram'ın yerine Okay ve Folcarelli ile başlaması beklenen Trabzonspor'da son haftalarda gösterdiği performans sebebiyle Batista Mendy'nin maça kulübede başlaması gündemde.
10 numara pozisyonunda tam olarak bir karar vermeyen Tekke'nin Muhammed Cham ve Ozan Tufan gibi doğal adaylarının yanı sıra Visca ve Draguş'u da orada denediği belirtildi.