Fatih Tekke'nin orta saha tercihi derbinin kaderini belirleyecek!

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin orta saha tercihi merakla bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Tekke'nin orta saha tercihi derbinin kaderini belirleyecek!
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11 Nisan 2025 09:47
Son güncelleme 11 Nisan 2025 09:50
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. 

Teknik direktör Fatih Tekke, maçın 11'ini kurarken orta sahada değişiklikler yapmayı hedefliyor.

Stoper tandeminde ideal ikili Savic ve Batagov şans vermesi beklenen teknik adamın, maça sağ bekte Malheiro, sol bekte ise Mustafa Eskihellaç ile başlaması bekleniyor.

MENDY KESİK YİYEBİLİR

Cezası nedeniyle oynayamayacak olan Lundstram'ın yerine Okay ve Folcarelli ile başlaması beklenen Trabzonspor'da son haftalarda gösterdiği performans sebebiyle Batista Mendy'nin maça kulübede başlaması gündemde. 

10 numara pozisyonunda tam olarak bir karar vermeyen Tekke'nin Muhammed Cham ve Ozan Tufan gibi doğal adaylarının yanı sıra Visca ve Draguş'u da orada denediği belirtildi. 
 
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