Faruk Koca, Hırvatistan'da takım satın alıyor!

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca futbola geri dönüyor. Koca'nın Hırvatistan'da bir kulüp satın alacağı iddia edildi.

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Faruk Koca, Hırvatistan'da takım satın alıyor!
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24 Ekim 2024 13:52
Son güncelleme 24 Ekim 2024 16:00
Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelede sahaya girip hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti cezası alan ayrıca ömür boyu futbol yöneticiliğinden men edilen Faruk Koca, futbola geri dönüyor.

Istra 1961 takımını almak istiyor

Hırvat basınından İstarski. hr sitesinde yer alan habere göre; Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Hırvatistan Ligi (Prva HNL) ekiplerinden Istra 1961 takımını almak için harekete geçtiği belirtildi.

Teklif yapıldı

Haberde, Faruk Koca'nın Hırvatistan'ın Pula şehrine gittiği ve şu anda çoğunluğu Bask grubu Baskonia-Alaves'e ait olan Istra 1961 kulübü için ciddi bir teklif yaptığı ifade edildi.

Istra 1961 ligde 6. sırada

Istra 1961, Hırvatistan Ligi'nde 10 maç sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle elde ettiği 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

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