Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alanile ilgili, son olarak Antalyaspor'da görev yapan vatandaşı Stjepan Tomas'tan açıklama geldi.Ülkesinde konuşan ve Mandzukic'in Falcao'nun yerine gelme olasılığı olduğunu kaydeden Hırvat hoca, "" ifadelerini kullandı.Devre arasında Juventus'tan ayrılarak Katar'a giden Mario Mandzukic, bir süre önce Al Duhail'e transferi yüzünden hata yaptığını açıklamış takım arkadaşı Mehdi Benatia da, Hırvat forvetin Avrupa'ya dönmek istediğini iddia etmişti.