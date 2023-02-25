F.Bahçe'de yönetimin eli kolu bağlandı; 1 tane talibi yok!

Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kiraladığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin henüz takımdan ayrılmaması, sarı lacivertli yönetimi zorluyor.



Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi sezon başında 1.4 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmış, yapılan sözleşmeye de opsiyon maddesi konulmuştu. Buna göre, Brezilyalı stoper kronik bir sakatlık yaşamazsa sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisini 1.4 milyon euro daha ödeyerek almak zorunda.



GÖNDERMEK İSTENİYOR ANCAK...



Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi ve Luan Peres'in iyileşmesinin ardından forma şansı kalmayan Henrique'yi göndermeyi amaçlıyor. Yönetim, tecrübeli stoperi kulübü Flamengo'ya geri vermek için temaslarını sürdürüyor ancak Brezilya ekibinden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.



FLAMENGO HENRIQUE'Yİ DEĞİL PARAYI İSTİYOR



Konu hakkında görüşlerini aktaran Flamengo muhabiri Diogo Dantas, Brezilya ekibinin, Gustavo Henrique'yi geri istemediğini ve mukavelede yer alan opsiyon maddesinden gelecek olan 1.4 milyon euroyu almayı planladığını söyledi. 29 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle olan kontratı 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor.







