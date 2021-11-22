Eyüpspor - Samsunspor maçında kazanan çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.



Eyüp Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Eyüpspor'un gollerini 19. dakikda Timur Temeltaş ve 54. dakikada Pa Dibba kaydetti. Konuk Samsunspor'un golleri ise 28. dakikada penaltıdan Tomane ve 65. dakikada Cihan Kahraman'dan geldi.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 27'ye yükseltti. Samsunspor ise 16 puana yükseldi.



Ligin 14. haftasında Eyüpspor, Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor ise kendi sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.



Stat: Eyüp



Hakemler: Burak Şeker, Baran Eraslan, Emir Eray Eyisoy



Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Bülent Uzun, Mezague, Yalçın Kılınç, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 75 Kozulj), Timur Temeltaş (Dk. 83 Enes Keskin), Gökcan Kaya (Dk. 46 Bekir Yılmaz), Mikail Okyar (Dk. 75 Caner Hüseyin Bağ), Pa Dibba, Umut Bulut (Dk. 75 Stancu)



Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Berk Taşkın (Dk. 90+2 Barış Başdaş), Savicevic, Fofana (Dk. 71 Polat Yaldır), Melih Okutan (Dk. 87 Alaaddin Okumuş), Soner Gönül, Çinari (Dk. 46 Cihan Kahraman), Tomane



Goller: Dk. 19 Timur Temeltaş, Dk. 54 Pa Dibba (Eyüpspor), Dk. 28 Tomane (Penaltıdan), Dk. 65 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 72 Tomane, Dk. 85 Berk Taşkın (Yılport Samsunspor), Dk. 90 Bekir Yılmaz (Eyüpspor)





İLGİLİ VİDEO