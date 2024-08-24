Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.



Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Ahmed Kutucu attı.



Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte puanını 7 yaptı ve 3 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise üçüncü haftada ilk mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.



Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Eyüpspor, lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini aldı.



Eyüpspor, ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Emrah Başsan'ın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Bieganski'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



6. dakika sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında, Ahmed Kutucu'nun pası ile ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden şutunda, Sivasspor kalecisi Nikolic topu çeldi.



8. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sivasspor ceza sahası dışında toplu buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



26. dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında, ceza sahasında Midtsjö'nün topuk pası ile topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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