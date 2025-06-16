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Eyüpspor, Kerem Demirbay'a talip!

Eyüpspor'un Galatasaray'dan Kerem Demirbay'a ilgisi var. Oyuncu tarafı da bu duruma sıcak bakıyor.

calendar 16 Haziran 2025 20:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor, Kerem Demirbay'a talip!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu.

beIN Sports'un haberine İstanbul ekibinin Kerem Demirbay'a yoğun bir ilgisi var. ikas Eyüpspor, oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcıyor.

SICAK BAKIYOR

Öte yandan Demirbay'ın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile toplamda 34 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 3 asist yaptı. 

 
 


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