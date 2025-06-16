Eyüpspor, Kerem Demirbay'a talip!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu.
beIN Sports'un haberine İstanbul ekibinin Kerem Demirbay'a yoğun bir ilgisi var. ikas Eyüpspor, oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcıyor.
SICAK BAKIYOR
Öte yandan Demirbay'ın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile toplamda 34 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 3 asist yaptı.
beIN Sports'un haberine İstanbul ekibinin Kerem Demirbay'a yoğun bir ilgisi var. ikas Eyüpspor, oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcıyor.
SICAK BAKIYOR
Öte yandan Demirbay'ın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile toplamda 34 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 3 asist yaptı.
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