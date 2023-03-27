Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile yolları ayırdı

Spor Toto 1. Lig'de ikinci sırada yer alan Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile yolları ayırdı
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27 Mart 2023 15:59
Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Eyüpspor'dan yapılan açıklama:

"Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN KARNESİ

10 Mayıs 2022'de Eyüpspor'a teknik direktör olan İbrahim Üzülmez 32 maçta takımı yönetti. Üzülmez, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 26 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

EYÜPSPOR, İKİNCİ SIRADA

Eyüpspor, 27 haftası geride kalan 1. Lig'de 53 puanla 2. sırada yer alıyor.

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