Eyüpspor'da yeni teknik direktör belli oluyor!

Eyüpspor'da Arda Turan'ın ardından yeni teknik direktör belli oluyor.



İstanbul ekibinin asbaşkanı Fatih Kulaksız, Arda Turan'ın ardından yeni teknik direktörü bugün (perşembe) açıklayacaklarını söyledi.



Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eyüpspor'umuzun yeni teknik direktörüyle ilgili bilgilendirme, gün içerisinde resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır. Resmi imza töreni ise bayram sonrasında, tesislerimizde basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.



Eyüpspor'daki sözleşmesi biten teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlamıştı.



