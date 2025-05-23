23 Mayıs
Bandırmaspor-Boluspor
16:00
23 Mayıs
Real Betis-Valencia
22:00
23 Mayıs
SSC Napoli-Cagliari
21:45
23 Mayıs
Como-Inter
21:45
23 Mayıs
LASK-Altach
20:30

Eyüpspor'da Arda Turan sonrası adaylar belli oldu

2024-2025 sezonunda Eyüpspor'u Süper Lige yükselen Eyüpspor'da ayrılık yaşanıyor.Teknik direktör Arda Turan görevine Shakhtar Donetsk'te devam edecek. Eyüpspor'da, teknik direktörlük koltuğu için Albert Riera ve Selçuk İnan düşünülüyor.

calendar 23 Mayıs 2025 12:51 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 12:56
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor'da Arda Turan sonrası adaylar belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2024-2025 sezonunu Süper Lig'e yükselerek tamamlayan Eyüpspor'da önemli bir ayrılık yaşanıyor. Teknik direktör Arda Turan, yeni sezonda görevine Ukrayna'da devam edecek.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgilere göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı. Genç teknik adam, Ukrayna ekibinden yıllık 2 milyon euro ücret alacak. Eyüpspor ise bu anlaşmadan transfer bedeli elde edecek.

Arda Turan'ın vedasının ardından Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğu için iki isim öne çıkıyor. Yönetim, Selçuk İnan ve Albert Riera üzerinde duruyor. Her iki teknik adamla da görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Eyüpspor'un Türk teknik direktör ile devam etmesi daha yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.