Eyüpspor, 4 eksikle Fenerbahçe karşısına çıkacak

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eyüpspor, 4 eksikle Fenerbahçe karşısına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2024 13:30
Son güncelleme 19 Aralık 2024 13:35
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak.  Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

4. SIRADALAR

Ligin geride kalan 16 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

4 EKSİK VAR

Eflatun-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in maçta forma giymesi beklenmiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery