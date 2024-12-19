Eyüpspor, 4 eksikle Fenerbahçe karşısına çıkacak

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
4. SIRADALAR
Ligin geride kalan 16 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 26 puanla 4. sırada bulunuyor.
4 EKSİK VAR
Eflatun-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in maçta forma giymesi beklenmiyor.
4. SIRADALAR
Ligin geride kalan 16 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 26 puanla 4. sırada bulunuyor.
4 EKSİK VAR
Eflatun-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in maçta forma giymesi beklenmiyor.