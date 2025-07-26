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Everton'a Bayern Münih yıldızı!

Everton, Bayern Münih'in genç yıldızı Adam Aznao'yu 9 milyon Euro bonservis ve 3 milyon bonuslar karşılığında transfer etti.

calendar 26 Temmuz 2025 17:05 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 17:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: bayern.de
Everton'a Bayern Münih yıldızı!
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David Moyes yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Everton, Bayern Münih'ten yıldız oyuncuyu transfer etti.

Fabrizio Romano'nun edindiği bilgilere göre; Everton, Bayern Münih'in 19 yaşındaki sol beki Adam Aznou'yu 9+3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Futbol kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Aznou, burada gösterdiği performans sebebiyle Bayern Münih'e transfer oldu. Faslı oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Real Valladolid'de kiralık olarak forma giymişti.

Genç oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçecek.

Geçtiğimiz sezon Valladolid formasıyla 13 maçta süre bulan genç oyuncu, gol katkısı yapamadı.
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