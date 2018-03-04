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Eusebio Di Francesco: "Gurur duyuyorum"

Serie A'da Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Napoli'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco, her koşulda takımıyla gurur duyduğunu vurguladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Eusebio Di Francesco: 'Gurur duyuyorum'
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04 Mart 2018 04:02
Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder'in bir kez daha sahneye çıktığı ve Napoli'yi 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Eusebio Di Francesco'nun açıklamaları;

"Milan mağlubiyetinin ağır sonuçları olduğunu söylemek zorundayım. Psiokolojik açıdan çok yıpratıldık. İnsanlar çok kötü bir takım olduğumuzu söylüyorlardı"

4 GOL ATAMAYIZ

"Son yediğimiz gol doğru değildi. Sonlarda konsantrasyon seviyemizi koruyamadık ancak bunu yapmak zorundayız. Her zaman 4 gol atamayız"

GURUR DUYUYORUM

"Bu takımın teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Yenilgilerden sonra bile gurur duyuyorum. Her takım hata yapar ve daha az yapan kazanır. Bu akşam Napoli'den daha az hata yaptık"

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

"Dzeko eleştirilere güçlü bir yanıt verdi. Milan maçından önce 50 dakika konuştuk ve o da daha fazlasını yapmasını gerektiğini anladı. Gollerin dışında Napoli'nin baskı yaptığı zamanlarda da çok çalıştı. En sevdiğim şey buydu"

 

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