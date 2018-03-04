Eusebio Di Francesco: 'Gurur duyuyorum'

Roma Teknik Direktörü, Cengiz Ünder'in bir kez daha sahneye çıktığı ve4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Milan mağlubiyetinin ağır sonuçları olduğunu söylemek zorundayım. Psiokolojik açıdan çok yıpratıldık. İnsanlar çok kötü bir takım olduğumuzu söylüyorlardı""Son yediğimiz gol doğru değildi. Sonlarda konsantrasyon seviyemizi koruyamadık ancak bunu yapmak zorundayız. Her zaman 4 gol atamayız""Bu takımın teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Yenilgilerden sonra bile gurur duyuyorum. Her takım hata yapar ve daha az yapan kazanır. Bu akşam Napoli'den daha az hata yaptık""Dzeko eleştirilere güçlü bir yanıt verdi. Milan maçından önce 50 dakika konuştuk ve o da daha fazlasını yapmasını gerektiğini anladı. Gollerin dışında Napoli'nin baskı yaptığı zamanlarda da çok çalıştı. En sevdiğim şey buydu"