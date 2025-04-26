Euroleague'de play-off serisinde ikinci maçlar tamamlandı

THY Euroleague play-off serisinde Monaco ve Olympiakos, Barcelona ve Real Madrid'i mağlup ederek serilerde 2-0'lık üstünlük sağladı. Fenerbahçe Beko ise Paris Basketbol karşısında avantajını sürdürürken, Anadolu Efes Panathinaikos ile 1-1'lik eşitliği korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Euroleague'de play-off serisinde ikinci maçlar tamamlandı
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26 Nisan 2025 01:15

Basketbol THY Euroleague play-off serisinde ikinci maçlar tamamlandı.

Organizasyonda günün ilk müsabakasında Fransa temsilcisi Monaco, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 92-79 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi. 

Diğer mücadelede ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 77-71 yenerek seride 2-0 üstünlük yakaladı.

Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol (Fransa) karşısında 2-0 önde olduğu, Anadolu Efes'in ise son şampiyon Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) ile 1-1 berabere durumda bulunduğu THY Euroleague play-off serisinde üçüncü karşılaşmalar, 29-30 Nisan'da oynanacak.

 

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