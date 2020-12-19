Eskişehirspor'un 'ilk galibiyet' hayali 90+5'te suya düştü

TFF 1. Ligin 15. haftasında Eskişehirspor, Menemenspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sonlandı ve takımlar 1'er puanı paylaştı.



Karşılaşmada gol perdesini 33. dakikada Eskişehirsporlu Sezgin Coşkun açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Menemenspor ise 41. dakikada kazandığı penaltıyı Taşkın Çalış'al gole çevirdi ve ilk yarı berabere sonuçlandı.



Eskişehirspor'da Berkay Tanır 60. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti ve ligde ilk galibiyetini almak için kırmızı-siyahlıları umutlandırdı. Fakat Menemenspor 90+5'te Mohammed Kamara'nın kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve Eskişehirspor'un bu hafta da galibiyeti tatmasına engel oldu.



Bu sonuçla birlikte Menemenspor 15 puanla 11., sezon başında 3 puanı silinen Eskişehirspor ise 3 puanla ligin son sırasında yer aldı.















