Eskişehirspor'da "sosyal mesafeli" bayramlaşma

Eskişehirspor'da teknik heyet, futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri, sosyal mesafeye dikkat ederek bayramlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Eskişehirspor'da 'sosyal mesafeli' bayramlaşma
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26 Mayıs 2020 18:50
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik heyet ve futbolcular ile yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı. 

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Eskişehirspor Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kamp sürecine devam eden siyah-kırmızılı takımın teknik heyeti ve futbolcuları için bayramlaşma töreni düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat edilen bayramlaşma törenindeki açıklamalarına yer verilen Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, pandemi sürecinin bir an önce geçmesini umut ettiğini belirterek, nice sağlıklı ve mutlu bayramlar diledi.

Bayramlaşmandan sonra teknik direktör Mustafa Özer idaresindeki futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışması yaptı.

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