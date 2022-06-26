Eskişehirspor, yıldönümünü kutladı

TFF 3.

Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un 57. kuruluş yıl dönümü meşaleli gösteriyle kutlandı.Eskişehirspor Taraftarlar Birliği tarafından düzenlenen kutlama etkinliği için Porsuk Çayı üzerine platform kuruldu. Taraftarlar, Bando Es-Es grubu ve sanatçılar eşliğinde tezahüratlarda bulundu.Tezahüratların ardından kırmızı-siyahlı taraftarlar, ellerindeki meşaleleri yakarak gösteri yaptı.Eskişehir Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmada, yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edeceklerini belirtip, küllerinden yeniden doğacaklarını söyledi.Bu sezonun Eskişehirspor için çok önemli olduğunu belirten Şimşek,ifadelerini kullandı.Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri ise futbolseverler olarak bütün zorluklara göğüs gerdiklerini dile getirdi.