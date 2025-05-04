Eskişehirspor tekrar profesyonel liglerde!

Bölgesel Amatör Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor, Mezitli karşısında 1-0 galip gelerek TFF 3. Lig'e yükselmeyi başardı.
Eskişehirspor'a Mezitli karşısında galibiyeti getiren tek golü Necati Önal 72. dakikada kaydetti.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, bir dönem Süper Lig'de mücadele ederken Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemişti.
Ligde 67 puanla şampiyon olan Eskişehir ekibi, gelecek yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek.
Eskişehirspor'a Mezitli karşısında galibiyeti getiren tek golü Necati Önal 72. dakikada kaydetti.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, bir dönem Süper Lig'de mücadele ederken Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemişti.
Ligde 67 puanla şampiyon olan Eskişehir ekibi, gelecek yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek.
🏆Eskişehirspor, TFF 3. Lig'e yükseldi. pic.twitter.com/9lQGgv5Xl9
— Sporx (@sporx) May 4, 2025