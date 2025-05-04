Eskişehirspor tekrar profesyonel liglerde!

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 26. haftasında Mezitli karşısında 1-0 kazanarak TFF 3. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Eskişehirspor tekrar profesyonel liglerde!
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04 Mayıs 2025 17:25
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 17:33
Bölgesel Amatör Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor, Mezitli karşısında 1-0 galip gelerek TFF 3. Lig'e yükselmeyi başardı.

Eskişehirspor'a Mezitli karşısında galibiyeti getiren tek golü Necati Önal 72. dakikada kaydetti.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, bir dönem Süper Lig'de mücadele ederken Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemişti.

Ligde 67 puanla şampiyon olan Eskişehir ekibi, gelecek yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

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