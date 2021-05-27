Eskişehirspor Kulübü olağanüstü kongreye gidecek

Eskişehirspor'da yönetim kurulu, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskişehirspor Kulübü olağanüstü kongreye gidecek
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27 Mayıs 2021 16:01
TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor'da yönetim kurulu, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 4 Haziran'da Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlamaması durumunda, seçimin 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi.

Genel kurulun yanı sıra, aynı toplantıda olağan mali genel kurulun da düzenleneceği ifade edildi.

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