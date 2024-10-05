Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'in yeni takımı belli oldu

2018 - 2019 sezonunda ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew, yeniden Le Havre takımına imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'in yeni takımı belli oldu
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05 Ekim 2024 10:17
Bir zamanlar Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew'in yeni takımı belli oldu.

Geçen sezon Le Havre'de yarım dönem oynayıp boşta kalan Ayew, yeniden aynı takıma imza attı.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı oyuncu, 38 maçta 5 gol 2 asist yapmıştı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Fransız ekibinde 20 maçta forma giyen Ayew, 6 gollük bir performans sergilemişti.

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