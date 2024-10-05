Bir zamanlar Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew'in yeni takımı belli oldu.
Geçen sezon Le Havre'de yarım dönem oynayıp boşta kalan Ayew, yeniden aynı takıma imza attı.
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı oyuncu, 38 maçta 5 gol 2 asist yapmıştı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Fransız ekibinde 20 maçta forma giyen Ayew, 6 gollük bir performans sergilemişti.
Geçen sezon Le Havre'de yarım dönem oynayıp boşta kalan Ayew, yeniden aynı takıma imza attı.
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı oyuncu, 38 maçta 5 gol 2 asist yapmıştı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Fransız ekibinde 20 maçta forma giyen Ayew, 6 gollük bir performans sergilemişti.