Esin Handal'dan dağcılığa meraklı genç kadınlara mesaj!

Tırmanışlarıyla "Kar Leoparı" ünvanını elde eden ve 11 Ağustos'ta dünyanın en yüksek ikinci dağı olan Pakistan'daki K2'nin zirvesine ulaşan Esin Handal, dağcılığa meraklı genç kadınlara "Sadece başlayın, her şeyi yapabiliriz." mesajı verdi.

Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında zorlu şartlarda tırmanışlar gerçekleştiren Esin Handal, 2019 yılında, eski Sovyetler Birliği sınırlarında bulunan ve yükseklikleri 7 bin metrenin üzerinde olan 5 dağa tırmanan dağcılara Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından verilen "Kar Leoparı" ünvanını elde eden ilk Türk kadın oldu.

Bu başarısının ardından hedef büyüten Handal, 11 Ağustos'ta dünyanın en yüksek ikinci dağı olan Pakistan'daki K2'nin zirvesine ulaştı.

Bu dağa tırmanan ilk kadın Gülnur Tumbat'tan 15 dakika sonra zirveye ulaşan Handal, K2'nin zirvesine ulaşan 2. kadın dağcı oldu.


Handal, AA muhabirine, kariyer hedefleri ve zorlu tırmanışları konusunda bir mülakat verdi.

Dağcılıkta 25 yıllık tecrübe sahibi olan Handal, K2 dağına tırmanışı sırasında dağda zorlu hava koşullarında 2 ay geçirdi.

Handal, bu deneyimini, "Biz sadece 15 dağcıydık ve 2'si yaşamını yitirdi. Onları yolda gördüm. Bu hiç iyi bir deneyim olmadı." ifadesini kullandı.

Dağda geçirdiği sürenin çok uzun olduğunu ve zihinsel olarak yorulduğunu kaydeden Handal, bazı dağcıların çığ ve taş düşmesi tehlikesi nedeniyle tırmanışı bıraktığını kaydetti.

Handal, tırmanışı esnasında kendisine eşlik edecek birilerini bulmakta güçlük çektiğini belirterek, "Zirveye tek başıma gittim. Birlikte tırmanacak birilerini aradım ama bulamadım. Tek başıma tırmandım." dedi.

- "Fiziksel gücü kazanmak benim için daha kolay"

Bu yalnızlığın kendi zihinsel dayanıklılığı açısından da bir sınav olduğunu kaydeden Handal, "Şunu öğrendim ki dağlarda bir ekip istiyorum ve buna ihtiyacım var. Evet kendim yapabilirim ama bunu istemiyorum çünkü yalnızken tecrübelerini ya da hislerini kimseyle paylaşamıyorsun bu iyi bir şey değil." görüşünü paylaştı.

Handal, bu kadar yükseklere tırmanmak için fiziksel sağlık ve gücün önemli olduğunu vurgulayarak, "Fiziksel gücü kazanmak benim için daha kolay çünkü K2 için çok fazla antrenman yaptım." dedi.

Zirvedeki deneyimlerine değinen Handal, "Zirvedeyken biraz endişeliydim. Çünkü iniş yolculuğu tırmanmaktan daha zordur. Ama muhteşemdi hava o kadar da kötü değildi." diye konuştu.

Handal, kadın bir dağcıyla aynı zamanda zirveye ulaşmasına ilişkin, "Onun ilk 8 bin metre tırmanışıydı gerçekten çok tatlı biriydi. Dağda başka kadınlarla konuşmak gerçekten çok iyi geliyor çünkü bana enerji veriyorlar. Birbirimize çok yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Genç kadınlara "sadece başlayın, her şeyi yapabiliriz" mesajı

Handal, Türkiye'de kadınların dağcılığa ilgilerinin artmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Birçok kadın bana sosyal medyadan yazıyor. Bana 'evet dağlara daha çok gideceğiz ve bunun eğitimini alacağız' diyorlar. Genç kadınlara şunu söylemek istiyorum, 'sadece başlayın, her şeyi yapabiliriz.'" dedi.

Dağların günlük hayatın içine sakladığı gücü ortaya çıkarabileceğini dile getiren Handal, "Biz güçlüyüz belki bunu bilmiyoruz çünkü şehir hayatında tüm gücümüzü kullanmıyoruz. Ama dağda, gerçekten güçlü olduğumuzu anlayabilirsiniz. Zihinsel ve fiziksel gücümüz erkeklerden daha iyi." şeklinde konuştu.

Handal, dağcılığın kendisi üzerindeki etkisi hakkında ise "Kendi gücümü öğrendim." ifadesini kullandı.

- Hedefte Everest de var

8 bin 611 metre yükseklikteki K2 tırmanışıyla "14x8000" projesinin ilk ayağını geride bırakan Handal, 8 bin metrenin üzerindeki tüm zirvelere tırmanma hedefi olduğunu ve bunu çok az dağcının başarabildiğini kaydederek, "Bunlardan birini başardım, belki de en tehlikelisi buydu." dedi.

Everest'e de tırmanmak istediğine işaret eden Handal, bunun için güçlü bir ekip ve yeterli sponsorluk olması gerektiğini vurguladı.

Handal, başarısının Türkiye'de çok olumlu yankıları olduğunu söyleyerek, "Herkes benim adıma mutluydu. Herkesten çok iyi mesajlar aldım." diye konuştu.

 
 
