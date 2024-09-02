Erzurumspor: 'Maçı daha farklı kazanabilirdik'

Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında konuk ettiğiYeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, açıklamalarda bulundu.



Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların güzel bir futbol ortaya koyduklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.



Erzurumspor FK'nın defansif oynadığına yönelik algıların olduğunu söyleyen Kutlu, bunun doğru olmadığını, geçen sezon mavi-beyazlı ekibin 12 maç gol yememesi nedeniyle bu algının ortaya çıktığını ifade etti.



Oyuncuların gelişerek üstüne koyduğunu ve her sezon daha iyi bir performans gösterdiğini de aktaran Kutlu, yeni transferlerle ilgili de şunları söyledi:



"Bugün oynayan yeni transferlerimizi hiç hazırlık maçı oynamadan lig maçlarını hazırlık maçı gibi geçiyorlar. Buna rağmen çok iyi performans ortaya koyuyorlar. Transfer tahtasından ötürü hala lisans çıkmayan oyucularımızın psikolojileri de önemli. Çünkü hep antrenman yapıyorlar. Bu sıkıntılarımız var ama şu bir gerçek, 150-200 milyon lira borcu açıp, bunun yanında transfer tahtasını açmak gerçekten çok zor. Ben Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve başkanımızın bu sene gösterdikleri çabaya şahidim. Yapacağımız transferlerde var. En az 2 tane daha transfer yapıp noktalayacağız. Ama ben hep şunu söyledim. Biz transferi yaparken kulübümüzün önümüzdeki yıllarda yeni bir transfer yasağı açmayacak şekilde yapacağız. 2 oyuncu alacağız, hassas davranıyoruz. Gecikmesinin sebebi hassas davranmamızdandır. Maliyeti düşük kalitesi yeksek oyuncular arıyoruz."





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