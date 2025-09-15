15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
3-287'
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
1-0
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-0
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-1
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
1-3
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-1
15 Eylül
Almere-Eindhoven
5-0
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
1-273'
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Erzurumspor ile Sakaryaspor arasında beraberlik

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor ile Sakaryaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede goller ikinci yarıda geldi; Benhur ve Kakuta'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1 sona erdi.

15 Eylül 2025 22:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Erzurumspor ile Sakaryaspor arasında beraberlik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor ile Sakaryaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede goller ikinci yarıda geldi; Benhur ve Kakuta'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1 sona erdi.
 
TFF 1. Lig'in 5. hafta kapanış maçında Erzurumspor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı.
 
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta takımlar 1-1 berabere kaldı.
 
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Sakaryaspor 69. dakikada Caner Erkin'in asistinde eski Chelsea'li 10 numara Gael Kakuta'nın golüyle öne geçti.
 
Maçın 76. dakikasında ev sahibi ekip Benhur Keser'in golüyle eşitliği yakaladı.
 
Maçta başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
 
Bu sonuçla birlikte 9 puanla 6. sırada yer alırken, Sakaryaspor haftayı 5 puanla 15. sırada tamamladı.
 
Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Sakarayaspor ise Amedspor'u konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
