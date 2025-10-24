24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
1-0
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
2-0
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Erteleme maçında kazanan Rijeka!

Uefa Konferans Ligi'nin 2. haftasında olumsuz hava koşulları sebebiyle bugüne ertelelen Rijeka-Sparta Prag mücadelesi, Rijeka'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

24 Ekim 2025 18:41
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Erteleme maçında kazanan Rijeka!
 Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen UEFA Konferans Ligi grup maçında Hırvatistan ekibi Rijeka, konuk ettiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 1-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci haftasında dün oynanması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı için bugüne ertelenen maçta Rijeka ile Sparta Prag karşı karşıya geldi.

Dün, sadece ilk yarısı oynanan ve devreye 0-0 girilen Rijeka-Sparta Prag karşılaşması kaldığı yerden devam ederken, Hırvat ekibi Rijeka, 75. dakikada Adu-Adjei'nin attığı golle Sparta Prag'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

HNK Rijeka Stadı'nda dün başlayan karşılaşma aşırı yağış ve fırtına sonrası ağırlaşan zemin nedeniyle sık sık durmuş nihayetinde de ilk yarısı tamamlandıktan sonra bugüne ertelenmişti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
