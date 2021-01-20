Erteleme maçında Halkbank, Arhavi'ye set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında, Halkbank deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erteleme maçında Halkbank, Arhavi'ye set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2021 16:18
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında, Halkbank deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Hakemler: Sema Kayıkçı, Hüseyin Kamber

Arhavi Voleybol: Seymen Şenyüzlü, Yasin Akgül, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar (Cengiz Tuna İnanç, Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz)

Halkbank: Aslan Ekşi, Fatih Eren Uğur, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Caner Ergül)

Setler: 13-25, 19-25, 14-25

Süre: 65 dakika (21, 24, 20)

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için