Erteleme maçında Halkbank, Arhavi'ye set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında, Halkbank deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Hakemler: Sema Kayıkçı, Hüseyin Kamber
Arhavi Voleybol: Seymen Şenyüzlü, Yasin Akgül, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar (Cengiz Tuna İnanç, Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz)
Halkbank: Aslan Ekşi, Fatih Eren Uğur, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Caner Ergül)
Setler: 13-25, 19-25, 14-25
Süre: 65 dakika (21, 24, 20)
Hakemler: Sema Kayıkçı, Hüseyin Kamber
Arhavi Voleybol: Seymen Şenyüzlü, Yasin Akgül, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar (Cengiz Tuna İnanç, Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz)
Halkbank: Aslan Ekşi, Fatih Eren Uğur, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Caner Ergül)
Setler: 13-25, 19-25, 14-25
Süre: 65 dakika (21, 24, 20)