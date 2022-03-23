Ersun Yanal: 'NBA gibi bir sistemi acilen kurmalıyız'

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Türkiye'nin Avrupa ile yarışabileceği en önemli markası olan futbolun, bir orman gibi korunup kollanması gerektiğini dile getirdi.



Spor Toto Süper Lig'de Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor takımlarının teknik direktörlüğünü yapıp, A Milli Futbol Takımı'nın da bir dönem başında bulunan tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal, Türkiye'de futbolun geleceğine ilişkin kaygıları ile önerilerini sosyal medya hesabından paylaştı.



"Futbol, güzel bir orman. İçinde onlarca nadide fidan var. Bu ormana elimizde alevler saçan meşalelerle girersek, herkesi yakarız." ifadelerini kullanan Yanal, "Gözlerimiz kapalı uçurumun kenarında yürüyoruz, düşmek üzereyiz." dedi.



Kulüplerin profesyonellerle buluşturulması gerektiğine dikkati çeken Yanal, "Sorun futbolu yönetmek değil, ekonomiyi yönetmek. Kaybedenin sadece kulüpler olduğu düzene son verelim. Yoksa bugünkü yayın gelirleri yarın olmayacak. Futbolumuzu pazarlayalım." mesajını verdi.



- Manchester United örneği



Yanal, İngiliz ekibi Manchester United'ın pazarlama departmanında çalışan kişi sayısının, sadece futbol değil, tüm Türk kulüplerindeki pazarlama personelinden fazla olduğunu belirtti.



Ligin kalitesinin artırması gerektiğini, bunun yolunun da rekabet, eşitlik ve finansal fair-play'den geçtiğini aktaran Yanal, şöyle devam etti:



"NBA gibi bir sistemi acilen kurup işleterek her şeye yeniden başlamalıyız. Yoksa tribündeki bu doluluk oranları da yakında olmayacak. Biz teknik adamlar da üzerimize düşeni yapmalı ve yeni kurulacak sisteme koşulsuz şartsız destek vermeliyiz. Bu artık kimsenin kaçamayacağı bir zorunluluk. Olay, topun üç direk arasından geçmesi değil. Süper Lig'deki bir teknik direktörün ömrü ortalama 150 gün. TFF 1 Lig'de durum daha da vahim. Son beş sezonda Avrupa'nın en fazla teknik direktör değiştiren ülkesiyiz. Her sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde toplam değişen teknik adamdan fazlasını, Süper Lig'de tek başımıza gönderiyoruz."



- Türkiye Voleybol Federasyonu'nun çalışmaları



Türkiye Voleybol Federasyonunun başarısına dikkati çeken Yanal, "2013 yılında başlayan Fabrika Voleybol Projesi, yıllar içinde bir kartopuna dönüşerek son dönemin en sistemli ve başarılı milli takım kadrosunu yarattı. Gerisi de gelecek." değerlendirmesinde bulundu.



Uzun vadeli planların Türk insanına uymadığı söylemine kesinlikle katılmadığını anlatan Ersun Yanal, "Doğru işler, doğru şekilde anlatılırsa, kamuoyu desteği bulur. Ancak skorlara göre hareket edilirse, haftalık yaşanırsa, hiçbir plan sürdürülebilir olmaz." şeklinde görüş belirtti.



Türkiye'nin 30 milyona yakın genç nüfusu olduğuna dikkat çeken Yanal, tespit ve değerlendirmelerini şöyle tamamladı:



"Bir çok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla gence sahibiz. Buna rağmen dış ticaret pastamızda futbolun bir dilimi bile yok. Yeni bir vizyonla bu tabloyu tersine çevirmemiz mümkün. Türkiye, bir futbol ülkesi haline gelebilir. Gençlerimiz, yeteneğimiz ve potansiyelimiz var. Voleybolda bunu gösterdik. Yeter ki doğru kullanalım ve sabredelim. Ekonomiyi doğru yönetelim. 'İdare' etmeyelim, 'İdare' edelim.'





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