Ersel Uzgur: 'İkinci olarak çıkmak istiyoruz'

Trendyol 1. Lig'de 36. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor'un yardımcı antrenörü Ersel Uzgur, kalan iki maçlarını da kazanarak lig ikinciliği şansını devam ettirmek istediklerini söyledi.



Uzgur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça iyi başladıklarını belirterek "İyi pozisyonlar ve golü bulduk. İlk yarı daha fazla gol bulabilirdik. İkinci yarı rüzgarın etkisiyle bazı bölümlerde savunmada kalmış gibi olsak da yine 2-3 tane gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Bugünkü mücadeleden dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. Kalan iki maçı da kazanıp lig ikincisi olarak çıkma şansını devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.







