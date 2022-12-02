Errick McCollum: 'Karşıyaka'nın taraftarları harika'

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Errick McCollum, İzmir'in bir basketbol şehri olduğunu söyledi.



Sürekli öğrenen, büyüyen ve gelişen yetenekli bir ekip olduklarını aktaran McCollum, "Türkiye Ligi'nde ya da Şampiyonlar Ligi'nde oynamamış bu kadar çok yeni oyuncu olduğunda bir adaptasyon dönemi oluyor." dedi.



"Bence çalışmaya, antrenman yapmaya ve birbirimizi anlamaya, çalışmaya devam edersek insanlar bizim geliştiğimizi görecek." diye konuşan ABD'li oyuncu, "Henüz o noktaya gelmedik ve hala potansiyelimizin altındayız. Bu şeyler zaman alır ve sabırlı olmalıyız. Doğru zamanda zirveye ulaşana kadar yeterince maç kazanmak için uğraşmalıyız." ifadelerini kullandı.



McCollum, İzmir'in basketbol şehri olduğunu belirterek, "İzmir'i seviyorum, havası güzel, sahil kenarında ve insanları çok cana yakın. Taraftarın kulübe desteği çok büyük. İlk defa bir basketbol şehrinde bulunuyorum. Bazen Avrupa'da olduğunuzda genellikle bir futbol şehrinde olursunuz ama burada basketbol sevgisini hissediyorsunuz." şeklinde konuştu.



"Karşıyaka'nın taraftarları harika"



Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e konuk olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Telekom Baskets Bonn'la karşılaşacaklarını hatırlatan tecrübeli basketbolcu, şöyle konuştu:



"Şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'nde evimizde oynadığımız iki maçı taraftarsız oynadığımız için bir deplasman maçı gibi hissettik. Taraftarlarımızın Telekom Baskets Bonn'a karşı oynadığımız maçta yanımızda olması bize evimize döndüğümüzü hissettirecek ve bizim için bir itici güç olacak. Ayrıca bu maç Şampiyonlar Ligi'nde kalmak için kazanmamız gereken çok önemli bir maç. Taraftarlarımızın bizi var güçleriyle destekleyeceklerini biliyoruz. Taraftarlarımıza bizimle birlikte olmaya devam etmelerini söylemek istiyorum, sezonda inişler ve çıkışlar olacak ama arzumuzu, mücadelemizi ve getirdiğimiz enerjiyi takdir edeceklerini düşünüyorum. Karşıyaka harika bir yer, Karşıyaka'nın taraftarları harika ve tutkulu ve bence takımımız da bunu simgeliyor."



Şampiyonlar Ligi



McCollum, bu sezon ilk defa forma giydiği Şampiyonlar Ligi'nde birçok yetenek, iyi takım ve deneyimli oyuncu gördüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ligde isim yapmaya başlayan birçok genç yetenek var. Şahsen benim için, uluslararası müsabakalar söz konusu olduğunda deneyimlediğim ve gördüğüm kadarıyla, Basketbol Şampiyonlar Ligi yetenek, takım seviyesi, başarı gibi açılardan EuroCup'ı geride bıraktı. Avrupa Ligi üst seviye evet ama Basketbol Şampiyonlar Ligi de Avrupa'da kesinlikle iki numaralı basketbol turnuvası. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin modelinin iyi olduğunu düşünüyorum ama takımların ilk etapta daha fazla maç oynayabilmesini isterdim. Bazen diğerlerinin ilerleyebileceği kadar iyi olmayan daha zayıf gruplar ve takımlar olabilir. Belki maçlar iki grupta oynanabilir."





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